У Маріуполі заарештовано підозрюваного у вбивстві переселенця

19-річний місцевий мешканець забив до смерті переселенця з зони АТО

У Маріуполі заарештовано 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у вбивстві переселенця. Кальміуський відділ Маріупольської місцевої прокуратури №2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 187 та п.6 ч. 2 ст. 115 КК України, тобто за фактом розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з



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19-річний місцевий мешканець забив до смерті переселенця з зони АТО

У Маріуполі заарештовано 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у вбивстві переселенця.

Кальміуський відділ Маріупольської місцевої прокуратури №2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 187 та п.6 ч. 2 ст. 115 КК України, тобто за фактом розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також в умисному вбивстві із корисливих мотивів.

Слідством встановлено, що 19-річний місцевий мешканець познайомився через Інтернет з чоловіком похилого віку, який є внутрішньо переміщеною особою. Чоловіки домовились про зустріч за місцем мешкання останнього, під час якої гість умисно завдав хазяїну чисельні удари в область голови заздалегідь принесеним з собою молотком.

Потерпілий від отриманих травм помер на місці, а юнак із квартири утік, заволодівши його майном.

«На даний час зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – повідомила прокурор Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №2 Ганна Попудько.