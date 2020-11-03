У масці потіють окуляри. Підприємець отримав штраф за недотримання карантину

штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.

В Україні за порушення карантину передбачено штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.

Суд вважав, що штраф 17 тис. грн є адекватним покаранням скоєному адмінправопорушенню

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області оштрафував на 17 тис. грн місцевого підприємця за порушення правил карантину (ст.44-3 КУпАП).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 29 жовтня.

За даними адмінпротоколу, бізнесмен і власник магазину «Лілея» 2 вересня і 7 жовтня продавав покупцям продукти харчування без засобів індивідуального захисту. Цими діями було допущено порушення Постанови Кабінету Міністрів України №641 від 22 липня 2020 року.

У суді підприємець не погодився з тим, що порушив карантин, при цьому не заперечував, що перебував в приміщенні магазину без засобів захисту та обслуговував покупців. Що стосується епізоду порушення 7 жовтня, бізнесмен сказав, що був у масці, яка не прикривала ніс, оскільки він носить окуляри і від постійного перебування в масці окуляри потіють і він нічого не бачить.

Захисник підприємця просив закрити справу, зазначивши, що правоохоронці не розкрили суть адміністративного правопорушення.

Натомість суддя переконана, що вина власника магазину підтверджується зібраними доказами, а саме даними протоколів про адміністративне правопорушення, поясненням свідків, відеозаписами подій з камер поліцейських.

Крім цього, суд розцінив доводи захисника надуманими і такими, що спростовуються змістом протоколів про адміністративні правопорушення.

Призначаючи штраф 17 тис. грн, суддя наголосила, що таке покарання є адекватним скоєному адмінправопорушенню.

Також підприємець заплатить 420,4 грн судового збору.