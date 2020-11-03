  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У масці потіють окуляри. Підприємець отримав штраф за недотримання карантину

    • Розсилка
    <span>В Україні за порушення карантину передбачено&nbsp;</span><span>штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн&nbsp;&ndash;&nbsp;для посадових осіб.</span> - У масці потіють окуляри. Підприємець отримав штраф за недотримання карантину
    В Україні за порушення карантину передбачено штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.

    Суд вважав, що штраф 17 тис. грн є адекватним покаранням скоєному адмінправопорушенню

    Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області оштрафував на 17 тис. грн місцевого підприємця за порушення правил карантину (ст.44-3 КУпАП).

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 29 жовтня.

    За даними адмінпротоколу, бізнесмен і власник магазину «Лілея» 2 вересня і 7 жовтня продавав покупцям продукти харчування без засобів індивідуального захисту. Цими діями було допущено порушення Постанови Кабінету Міністрів України №641 від 22 липня 2020 року.

    У суді підприємець не погодився з тим, що порушив карантин, при цьому не заперечував, що перебував в приміщенні магазину без засобів захисту та обслуговував покупців. Що стосується епізоду порушення 7 жовтня, бізнесмен сказав, що був у масці, яка не прикривала ніс, оскільки він носить окуляри і від постійного перебування в масці окуляри потіють і він нічого не бачить.

    Захисник підприємця просив закрити справу, зазначивши, що правоохоронці не розкрили суть адміністративного правопорушення.

    Натомість суддя переконана, що вина власника магазину підтверджується зібраними доказами, а саме даними протоколів про адміністративне правопорушення, поясненням свідків, відеозаписами подій з камер поліцейських.

    Крім цього, суд розцінив доводи захисника надуманими і такими, що спростовуються змістом протоколів про адміністративні правопорушення.

    Призначаючи штраф 17 тис. грн, суддя наголосила, що таке покарання є адекватним скоєному адмінправопорушенню.

    Також підприємець заплатить 420,4 грн судового збору.

    Читайте також:

    Продавала молоко – до суду! За що карають порушників карантину і як вони уникають штрафів

    «Це драконівські закони». Адвокат про те, як захистити свої права під час карантину

    «Вертольоти уночі розкидатимуть хімію!». Суди почали карати за фейки про коронавірус

    Карантин-анархія на чолі з президентом

    Без документів – не висувайтеся. Суди масово виписують 17 тис. грн штрафу порушникам карантину

    Хмельниччина штраф карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies