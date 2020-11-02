Карантин і навчання: столична влада відновила телеуроки для школярів

Телеуроки можна дивитися на телеканалі «Київ» і на його інтернет-ресурсах

Київ підготував серію програм «Відкритий урок» для учнів 7, 8 та 9 класів

Із 2 листопада на телеканалі «Київ» відновлюється серія програм «Відкритий урок» для учнів 7-9 класів, які продовжують навчатися дистанційно. Про це повідомив в. о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Наразі у столиці 8 шкіл переведено на дистанційне навчання та 449 класів із 133 шкіл також перебувають на карантині. Щоб полегшити навчальний процес, місто продовжить серію програм «Відкритий урок», але тепер для учнів 7, 8 та 9 класів», – розповів він.

За його словами, подивитися трансляцію можна буде на каналі ТРК «Київ», онлайн на сайті kyiv.media, а також на сторінках у Facebook – https://www.facebook.com/kyivtv та YouTube – https://www.youtube.com/c/kievchannel.

Предмети різні – і уроки хімії, і музичного мистецтва, і навіть фізкультури. Ці матеріали будуть корисними не тільки для школярів, а й для тих, хто хоче освіжити знання. Анонси «Відкритих уроків» постійно оновлюватимуть на офіційній сторінці телеканалу «Київ» у мережі Facebook.

«Столиця робить усе, аби дистанційне навчання стало доступним, уніфікованим та ефективним. А навчання у школах – максимально безпечним у нових реаліях. Водночас, якщо ми будемо змушені перевести школи на карантин, заклади мають бути готові до такого кроку», – зазначив Мондриївський.

Як повідомлялося, станом на 2 листопада у Києві на карантин закриті вісім шкіл та дев'ять дитсадків через захворювання на коронавірус серед учнів та педагогів.