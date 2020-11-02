Начхали на карантин: столична поліція відкрила справу на власників нічного клубу

За порушення карантину розважальним закладом поліція відкрила провадження

У Києві щодобово правоохоронці спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України перевіряють дотримання встановлених протиепідемічних заходів закладами господарської діяльності. Лише протягом останньої доби правоохоронці перевірили 352 таких об’єктів. За порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб закладів складено 56 адміністративних протоколів. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Окрім цього, під час останнього відпрацювання у Голосіївському районі столиці о 22:30 по вулиці Великій Васильківській поліцейські виявили розважальний заклад, який, порушуючи карантинні обмеження щодо заборони роботи після 22 години, працював і приймав клієнтів. Раніше на посадову особу цього закладу уже складалися адміністративні матеріали за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчі провели невідкладний обшук у приміщенні, де виявили та вилучили документи, які підтверджують факт роботи закладу після 22 години, а саме чеки, записи з камер відеоспостереження та інші документи.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом територіального управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Як зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, незважаючи на постійну профілактику та роз’яснення щодо карантинних обмежень у роботі закладів господарської діяльності, окремі бізнесмени нехтують такими правилами та вимогами і цим самим наражають на небезпеку як своїх працівників, так і клієнтів.

«Наголошую ще раз, що поліція має усі законні підстави перевіряти такі установи. Незважаючи на конспірацію та хитрощі окремих власників, які часто організовують закриті вечірки з обмеженим доступом, нам відома така інформація і поліція вживатиме відповідні заходи реагування. За погодженням з процесуальними керівниками прокуратури правоохоронці безперешкодно заходитимуть в кожний такий заклад для проведення невідкладних слідчий дій та документування правопорушень», - додав Крищенко.

Як повідомлялося, у Києві з початку пандемії склали понад 4 тис. адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.