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    На острові в Новій Зеландії сталося виверження вулкана

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    Білий дим від вулкану на острові Вайт-Айленд - На острові в Новій Зеландії сталося виверження вулкана
    Білий дим від вулкану на острові Вайт-Айленд
    Фото: The Institute of Geological and Nuclear Sciences Ltd.

    Рівень вулканічної небезпеки був підвищений до четвертого

    На вулканічному острові Вайт-Айленд в Новій Зеландії сталося виверження вулкана.

    Про це 9 грудня повідомило в Twitter національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями.

    Зазначається, що відомство разом з вченими намагаються оцінити ступінь можливої небезпеки.

    Виверження почалося близько 14:15 за місцевим часом (03:15 за київським часом). Рівень вулканічної небезпеки був підвищений до четвертого.

    Влада закликає стежити за вказівками рятувальних служб, що з'являються.

    За даними Bloomberg, з посиланням на місцеві ЗМІ, на острові, який є туристичною визначною пам'яткою, могли отримати поранення близько 20 осіб.

    На Вайт-Айленд, розташований за 48 км від узбережжя затоки Пленті, направлені вертольоти аварійних служб і бригади швидкої допомоги.

    У міській лікарні округу Вакатан створений центр екстреного реагування та відкрито штаб сил цивільної оборони.

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