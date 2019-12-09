На острові в Новій Зеландії сталося виверження вулкана
Рівень вулканічної небезпеки був підвищений до четвертого
На вулканічному острові Вайт-Айленд в Новій Зеландії сталося виверження вулкана.
Про це 9 грудня повідомило в Twitter національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями.
Зазначається, що відомство разом з вченими намагаються оцінити ступінь можливої небезпеки.
Виверження почалося близько 14:15 за місцевим часом (03:15 за київським часом). Рівень вулканічної небезпеки був підвищений до четвертого.
Влада закликає стежити за вказівками рятувальних служб, що з'являються.
За даними Bloomberg, з посиланням на місцеві ЗМІ, на острові, який є туристичною визначною пам'яткою, могли отримати поранення близько 20 осіб.
На Вайт-Айленд, розташований за 48 км від узбережжя затоки Пленті, направлені вертольоти аварійних служб і бригади швидкої допомоги.
У міській лікарні округу Вакатан створений центр екстреного реагування та відкрито штаб сил цивільної оборони.