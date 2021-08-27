Гідрометцентр розповів, чому не варто довіряти прогнозу погоди на смартфоні

У 1960-70 роки інформатору на Золотоворітській вулиці метеорологи повідомляли про поточний стан атмосфери

«Прогноз погоди – це «ймовірний сценарій», «науково обґрунтоване припущення про майбутній стан атмосфери», а не «точне майбутнє»

Незважаючи на велику кількість прогностичних моделей, точність прогнозу погоди залежить від того, чи знає метеоролог, наскільки справджується кожна модель і чи вміє він на основі цих знань вдосконалювати прогноз. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили фахівці Українського гідрометцентру.

На архівному фото центр показав один з методів отримання гідрометеорологічної інформації, у часи до інтернету. Такий інформатор було встановлено у Києві на Золотоворітській вулиці у 1960-70-ті роки, основна його перевага – уніфікована достовірна інформація від фахівців про температуру, тиск, вологість і швидкість вітру.

У 1960-70 роки інформатору на Золотоворітській вулиці метеорологи повідомляли про поточний стан атмосфери

Зараз процес прогнозування починається з даних та спостережень, що надходять від метеостанцій в усьому світі, супутників, аерозондів, радарів, які збирають інформацію про атмосферу, таку як вологість, швидкість вітру, температуру та ін.

«Всі ці вимірювання подаються на суперкомп'ютери у різні світові прогностичні центри.

Суперкомп'ютери приймають ці початкові умови, а потім використовують математичні рівняння, щоб скласти прогноз. Через використання різних математичних формул кожен прогноз погоди може дещо відрізнятися. Рішеннями таких формул є карти й таблиці з метеорологічними показниками – тиском, температурою та кількістю опадів у певній географічній області», – повідомляє Укргідрометцентр.

Карти й таблиці з метеорологічними показниками допомагають фахівцям не помилитися у прогнозі

Щодо прогнозу погоди, який дають програми у смартфоні, то він базується лише на одній прогностичній моделі тому часто буває неточним.

«Дані спостережень про погоду безкоштовно надаються, наприклад такими установами, як NOAA, що робить відносно легким для будь-кого розробити погодний додаток. Існує майже 8000 програм для Android та 2400 додатків для iOS, у назві яких є слово «погода». Але кількість не означає якість!» – відзначають фахівці.

Державні центри прогнозування теж отримують результати прогностичних моделей, але остаточний прогноз залежить від досвіду метеоролога та того, як він інтерпретує моделі. «Завдання синоптика – знати справджуваність кожної моделі, коригувати та вдосконалювати прогноз на основі цих знань, використовувати фактичні дані, та досвід аналізу синоптичних процесів. Тому, незалежно від того, який канал чи сайт ви дивитесь, сайт, який додаток завантажуєте, пам’ятайте, що прогноз погоди – це «ймовірний сценарій», «науково обґрунтоване припущення про майбутній стан атмосфери» , а не «точне майбутнє», – попередили в Укргідрометцентрі.