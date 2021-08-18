Полум'я в небі: у США зафіксували рідкісне атмосферне явище (фото)

На перший погляд яскраву кольорову смугу можна переплутати з веселкою, а її елементи нагадують язики полум'я

В Україні, якщо пощастить, гало можна побачити у період максимального положення сонця над горизонтом – у липні-травні

14 серпня жителі американського штату Західна Вірджинія Кріс та Кріста Харбіг (Chris Harbig, Christa Harbig) сфотографували схожу на веселку кольорову смугу, елементи якої нагадують язики полум'я. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«На перший погляд яскраву кольорову смугу можна переплутати з веселкою, а її елементи нагадують язики полум'я. Але насправді це вид гало – атмосферного явища, яке виникає внаслідок заломлення та дисперсії світла на кристаликах льоду. У даному випадку ми бачимо округлогоризонтну дугу (Circumhorizontal arc), яка виникла на тонких пір'ястих хмарах верхнього ярусу (а вони якраз складаються з кристалів льоду і розташовуються на висотах більше 6–7 км)», – йдеться у дописі.

Зі слів метеорологів, побачити цей вид гало можна тільки при наявності горизонтально орієнтованих кристалів, що мають форму шестигранних пластинок.

«Ще однією важливою рисою округлогоризонтної дуги є те, що в силу особливостей геометрії її можна спостерігати лише коли Сонце розташоване на висоті не нижче 57,8° над горизонтом (а цього не може бути на північ від 55° пн.ш. і південніше 55° пд.ш.). Пік яскравості доводиться на кут сонця 67,9°. Тому округлогоризонтна дуга зустрічається відносно рідко, але в Україні її також можна побачити, якщо пощастить, в період максимального положення сонця над горизонтом (травень – липень)», – пояснили фахівці.

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