  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Полум'я в небі: у США зафіксували рідкісне атмосферне явище (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На перший погляд яскраву кольорову смугу можна переплутати з веселкою, а її елементи нагадують язики полум'я - Полум'я в небі: у США зафіксували рідкісне атмосферне явище (фото)
    На перший погляд яскраву кольорову смугу можна переплутати з веселкою, а її елементи нагадують язики полум'я
    Фото Chis Harbig

    В Україні, якщо пощастить, гало можна побачити у період максимального положення сонця над горизонтом – у липні-травні

    14 серпня жителі американського штату Західна Вірджинія Кріс та Кріста Харбіг (Chris Harbig, Christa Harbig) сфотографували схожу на веселку кольорову смугу, елементи якої нагадують язики полум'я. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

    «На перший погляд яскраву кольорову смугу можна переплутати з веселкою, а її елементи нагадують язики полум'я. Але насправді це вид гало – атмосферного явища, яке виникає внаслідок заломлення та дисперсії світла на кристаликах льоду. У даному випадку ми бачимо округлогоризонтну дугу (Circumhorizontal arc), яка виникла на тонких пір'ястих хмарах верхнього ярусу (а вони якраз складаються з кристалів льоду і розташовуються на висотах більше 6–7 км)», – йдеться у дописі.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Полум'я в небі: у США зафіксували рідкісне атмосферне явище (фото)
    Полум'я в небі: у США зафіксували рідкісне атмосферне явище (фото)
    Полум'я в небі: у США зафіксували рідкісне атмосферне явище (фото)
    Полум'я в небі: у США зафіксували рідкісне атмосферне явище (фото)
    Фото Chis Harbig

    Зі слів метеорологів, побачити цей вид гало можна тільки при наявності горизонтально орієнтованих кристалів, що мають форму шестигранних пластинок.

    «Ще однією важливою рисою округлогоризонтної дуги є те, що в силу особливостей геометрії її можна спостерігати лише коли Сонце розташоване на висоті не нижче 57,8° над горизонтом (а цього не може бути на північ від 55° пн.ш. і південніше 55° пд.ш.). Пік яскравості доводиться на кут сонця 67,9°. Тому округлогоризонтна дуга зустрічається відносно рідко, але в Україні її також можна побачити, якщо пощастить, в період максимального положення сонця над горизонтом (травень – липень)», – пояснили фахівці.

    Додамо, що на Волині зафіксували хмари незвичної форми.

    Раніше гірський рятувальник Василь Фіцак опублікував у Facebook красиві кадри з чорногірського масиву. На відео видно, як хмари вкривають вершини гір, утворюючи карпатське «море».

    У Києві помітили величезну хмару дуже дивної форми – ядерний гриб.

    У Рівному помітили видовищну важку хмару, яка простяглася небом та зависла над містом.

    Українські полярники на станції «Академік Вернадський» стали свідками рідкісного явища – сочевицеподібних хмар.

    Читайте також:


    Теги: прогноз погоди США атмосферне явище рослини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Полум'я в небі: у США зафіксували рідкісне атмосферне явище (фото)