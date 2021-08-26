Вчені застерігають: дощі в Гренландії пов’язані з майбутньою катастрофою

Дощ в Гренландії свідчить про критичну зміну клімату

Фахівці Датського метеорологічного інституту вважають, що дощ, який пройшов 14 серпня в Гренландії, пов'язаний з катастрофою, що насувається і критичною зміною клімату. Про це повідомляє Phys.org з посиланням на спостереження данських вчених.

На думку метеорологів, таке явище може бути ознакою глобального потепління.

Опади випали на висоті близько трьох тисяч метрів над рівнем моря, в найвищій точці крижаного щита Гренландії, що, можливо, сталося вперше.

Співробітник Датського метеорологічного інституту Мартін Стендель уточнив, що дощ міг піти тільки при температурі вище або трохи нижче нуля градусів за Цельсієм, що свідчить про небезпеку підвищення температури для другого за величиною крижаного щита в світі після Антарктики.

За словами фахівців, за дві тисячі років було зафіксовано всього дев'ять таких випадків потепління, причому три з них відбулися протягом останніх десяти років. При цьому в 2012 і 2019 роках при підвищенні температури дощ в цих місцях не випадав. «Ми не можемо точно сказати, чи були опади у попередні шість разів, але таке явище вкрай малоймовірно», – зазначив Стендель.

20 серпня повідомлялося, що у Гренландії вперше в історії метеоспостережень пройшов дощ. Причиною раптової зміни звичних для острова снігопадів на дощ стало рекордне підвищення температури вище нуля.

На початку серпня датські дослідники з'ясували, що крижаний щит Гренландії піддався масштабному танення під час чергової теплової хвилі, коли температура повітря піднялася на десять градусів вище сезонних норм. На півночі Гренландії температура перевищила 20 градусів Цельсія, що більш ніж удвічі вище нормальної середньої річної температури. Через такого потепління щит втратив за один день в липні понад 8 мільярдів тонн льоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, за пронозами науковців, льодовики Гренландії приречені розтанути.

До слова, в Антарктиді раптово зникло озеро. Зникнення великого прісноводного водоймища пов'язано з утворенням тріщин, через що вода стекла в океан, кажуть фахівці.