На Київщині сім років діяла банда кілерів

Банда займалась умисними вбивствами на замовлення, вимаганням з погрозами та застосуванням насильства щодо потерпілих

На Київщині правоохоронці викрили банду злочинців, що займалася вбивствами на замовлення.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

«Завдяки злагодженій роботі Київської обласної прокуратури спільно з Головним управлінням Національної поліції в Київській області викрито та повідомлено про підозру організатору та виконавцям зухвалих злочинів, які діяли в рамках організованої злочинної групи на території Києва та Київської області. Дії підозрюваних кваліфіковано ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на початку березня 2013 року мешканець Києва, не бажаючи працювати, вирішив створити справжню організовану банду злочинців, які займалися вчиненням особливо тяжких злочинів, а саме умисними вбивствами на замовлення, вимаганням з погрозами та застосуванням насильства щодо потерпілих.

Відомо, що злочинці у 2013 році з особливою жорстокістю здійснили вбивство підприємця біля його власного будинку.

Та на цьому їх криваві справи не завершилися, злочинці підозрюються у причетності до резонансного вбивства директора української компанії німецького концерну Сaparol яке сталося у 2016 році.

У вересні 2019 року, вимагаючи вже у іншого потерпілого гроші, а саме неіснуючий борг у вигляді 350 тис. євро, фігуранти провадження погрожували чоловіку та його сім’ї розправою, а на знак вагомості своїх слів підпалили його власний будинок .

Загалом, протягом років існування злочинної організації на рахунку підозрюваних є ще цілий ряд важких злочинів, які були також розкриті Київською обласною прокуратурою спільно з Головним управлінням Нацполіції області.

Нагадаємо, правоохоронці затримали депутата селищної ради на Київщині, який підшукував особу на роль виконавця замовного вбивства двох людей.