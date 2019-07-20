У Миколаєві напали на кандидата в депутати



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Миколаївський адвокат Андрій Толпекін, який балотується на виборах у Верховну Раду по 128-му округу на Миколаївщині

Поліцейські почали кримінальне провадження за фактом нападу

За фактом нападу на кандидата в народні депутати на 128 окрузі в Миколаєві Андрія Толпекіна поліцейські розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужбу поліції області. Також про факт нападу Толпекін повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію Інгульського районі 20 липня вночі близько 2:40. Заявник повідомив, що повертався додому, коли на нього напали двоє невідомих. Зловмисники вдарили потерпілого по голові і втекли.

За словами потерпілого, погроз або інших слів нападники не висловлювали, відразу після нападу зникли у невідомому напрямку.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України («Умисне легке тілесне ушкодження»). В даний час правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, 23 червня, після 12-денного перебування в комі, помер член команди «Громадянська позиція» Олександр Комарницький, якого побили поліцейські.

Як відомо, раніше у Вінниці правоохоронці зупинили чоловіка, у якого виявили гранату РГД-5 із запалом. Один з поліцейських запросив перехожого бути присутнім в якості понятого, однак вінничанин відмовився і «некоректно висловився». Після цього між чоловіками стався конфлікт, поліцейський застосував силу, від чого чоловік упав і вдарився головою об асфальт.