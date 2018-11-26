У Міноборони заявили, що не мають зв’язку із пораненими українськими моряками



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Заступник начальника Генштабу ЗСУ припустив, що всі захоплені моряки перебувають не в одному місці

Міністерство оборони не має зв’язку з пораненими українськими військовими моряками, яких захопили росіяни у Керченській протоці.

Про це на брифінгу 26 листопада заявив заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-майор Родіон Тимошенко.

«На жаль, ми не можемо дати достовірну інформацію з цього питання, адже наших джерел там немає. За тою інформацією, що ми отримали, є троє поранених і троє травмованих. І попередня інформація, що вони перебувають у Керчі», - сказав він.

Тимошенко припустив, що всі захоплені моряки перебувають не в одному місці. «Напевно, що вони розділені, і з ними, напевно, проводяться якісь певні дії. На сьогоднішній день з ними зв'язку у нас немає», - сказав заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Він запевнив, що з цього питання «проводяться заходи по всіх напрямках». «І пан Клімкін по цьому говорив, і наша омбудсмен намагалася вийти на зв'язок з російською стороною. Але поки реальних кроків у цьому питанні немає», - підсумував Тимошенко.

Раніше Міністерство оборони України з посиланням на дані розвідки повідомило, що стан здоров'я шістьох військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України, поранених під час атаки Росії в Керченській протоці, задовільний.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію 26 листопада о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

Джерело: Українська правда