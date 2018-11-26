  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розвідка повідомила про стан здоров’я поранених українських моряків

    • Розсилка
    <span>Три українських судна затримані та перебувають у порту в анексованій Керчі</span> - Розвідка повідомила про стан здоров’я поранених українських моряків
    Три українських судна затримані та перебувають у порту в анексованій Керчі

    За інформацією оборонного відомства, загалом поранено і травмовано шістьох українських військовослужбовців

    Стан здоров'я шістьох військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України, поранених під час атаки Росії в Керченській протоці, задовільний, повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на дані розвідки.

    «За даними розвідки, стан здоров'я поранених під час атаки в Керченській протоці військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України задовільний», - зазначено в повідомленні Міноборони на сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

    За інформацією оборонного відомства, загалом поранено і травмовано шістьох українських військовослужбовців.

    «Трьох із них прооперовано і вони перебувають у Керченській міській лікарні №1 ім.М.І. Пирогова», - зазначено в повідомленні.

    Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

    Як відомо, Порошенко обговорив з Дудою і Туском ситуацію в Азовському морі.

    Нагадаємо, раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО. Крім того, Порошенко і Столтенберг обговорили агресію Росії, а також введення режиму воєнного стану в Україні.

    Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році.

    Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росію вже не хвилюють можливі санкції через агресію проти України у Керченській протоці.

    Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

    Експерт-міжнародник раніше заявив про статус захоплених українських моряків: вони військовополонені. Також стали відомі імена трьох поранених військових моряків

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

     

    Читайте також
    розвідка Росія Міноборони агресія військові воєнний стан Азовське море лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ