Розвідка повідомила про стан здоров’я поранених українських моряків



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Три українських судна затримані та перебувають у порту в анексованій Керчі

За інформацією оборонного відомства, загалом поранено і травмовано шістьох українських військовослужбовців

Стан здоров'я шістьох військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України, поранених під час атаки Росії в Керченській протоці, задовільний, повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на дані розвідки.

«За даними розвідки, стан здоров'я поранених під час атаки в Керченській протоці військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України задовільний», - зазначено в повідомленні Міноборони на сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

За інформацією оборонного відомства, загалом поранено і травмовано шістьох українських військовослужбовців.

«Трьох із них прооперовано і вони перебувають у Керченській міській лікарні №1 ім.М.І. Пирогова», - зазначено в повідомленні.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Як відомо, Порошенко обговорив з Дудою і Туском ситуацію в Азовському морі.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО. Крім того, Порошенко і Столтенберг обговорили агресію Росії, а також введення режиму воєнного стану в Україні.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росію вже не хвилюють можливі санкції через агресію проти України у Керченській протоці.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Експерт-міжнародник раніше заявив про статус захоплених українських моряків: вони військовополонені. Також стали відомі імена трьох поранених військових моряків.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.