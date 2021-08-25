У Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото)
Невідомі залишили написи українською та російською
У Мінську на парканах і будинках з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х*йло». Відповідіні фото опублікував український військовий Анатолій Штефан («Штірліц») у Telegram.
Деталі про народний перформанс Штефан не повідомив.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олекусандр Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав «розсудливості».
До слова, Міністерство спорту Білорусі заборонило спортсменам виїжджати на закордонні змагання.
Також, у Білорусі Верховний суд порушив справу про ліквідацію «Союзу білоруських письменників».
Нагадаємо, пісня українських воїнів про Путіна викликала істерику в пропагандистів РФ.