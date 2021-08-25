  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото)
    Фото: t.me/a_shtirlitz

    Невідомі залишили написи українською та російською

    У Мінську на парканах і будинках з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х*йло». Відповідіні фото опублікував український військовий Анатолій Штефан («Штірліц») у Telegram.

    Деталі про народний перформанс Штефан не повідомив.

    Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олекусандр Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав «розсудливості».

    До слова, Міністерство спорту Білорусі заборонило спортсменам виїжджати на закордонні змагання.

    Також, у Білорусі Верховний суд порушив справу про ліквідацію «Союзу білоруських письменників».

    Нагадаємо, пісня українських воїнів про Путіна викликала істерику в пропагандистів РФ.

    Теги: Білорусь Путін Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото)