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    Пісня українських воїнів про Путіна викликала істерику в пропагандистів РФ (відео)

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    Російська телеведуча припустила, що &laquo;кричалку&raquo; про Путіна можуть включити в офіційну частину параду - Пісня українських воїнів про Путіна викликала істерику в пропагандистів РФ (відео)

    Російська телеведуча припустила, що «кричалку» про Путіна можуть включити в офіційну частину параду

    Фото скріншот відео

    В ефірі свого пропагандистського ток-шоу Скабєєва назвала Україну «Талібаном»

    Відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва не змогла не звернути увагу на випадок під час репетиції параду в Києві, коли військові заспівали відому пісеньку про Путіна. На це звернув увагу у своєму Телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).

    В ефірі свого пропагандистського ток-шоу Скабєєва назвала Україну «Талібаном», обурившись виконанням у центрі Києва популярної пісні про президента країни-агресора.

    «Російсько-українським відносинам після цієї пісні на параді українських військових – хана. Якщо всіх, хто образив президента Росії і російських людей прямо зараз не знайдуть і не покарають публічно. Чи будуть включати цю кричалку в офіційну частину параду - поки невідомо, але наслідки будуть», – заявила пропагандистка.

    Нещодавно скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва висловила думку щодо українських колег-журналістів, позитивно оцінивши діяльність телеведучої Наталії Мосійчук та журналіста Дмитра Гордона.

    До слова, гопак Беленюка викликав істерику в пропагандистів Путіна.

    Читайте також: Чи будуть на шоу Скабєєвої обговорювати вбивство бойовиками дідуся на Донбасі?
    Теги: Росія Путін військові Ольга Скабєєва
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    Пісня українських воїнів про Путіна викликала істерику в пропагандистів РФ (відео)