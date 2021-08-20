Пісня українських воїнів про Путіна викликала істерику в пропагандистів РФ (відео)

Російська телеведуча припустила, що «кричалку» про Путіна можуть включити в офіційну частину параду

В ефірі свого пропагандистського ток-шоу Скабєєва назвала Україну «Талібаном»

Відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва не змогла не звернути увагу на випадок під час репетиції параду в Києві, коли військові заспівали відому пісеньку про Путіна. На це звернув увагу у своєму Телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).

В ефірі свого пропагандистського ток-шоу Скабєєва назвала Україну «Талібаном», обурившись виконанням у центрі Києва популярної пісні про президента країни-агресора.

«Російсько-українським відносинам після цієї пісні на параді українських військових – хана. Якщо всіх, хто образив президента Росії і російських людей прямо зараз не знайдуть і не покарають публічно. Чи будуть включати цю кричалку в офіційну частину параду - поки невідомо, але наслідки будуть», – заявила пропагандистка.

Нещодавно скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва висловила думку щодо українських колег-журналістів, позитивно оцінивши діяльність телеведучої Наталії Мосійчук та журналіста Дмитра Гордона.

До слова, гопак Беленюка викликав істерику в пропагандистів Путіна.