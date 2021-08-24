Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав «розсудливості»

Лукашенко сподівається на співпрацю з Україною «попри високий рівень недовіри, що панує у світі»

Самопроголошений глава Білорусі побажав народу України миру та благополуччя

Самопроголошений президент Білорусі Олекусандр Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Відповідне звернення опубліковане на сайті його прес-служби.

У своєму зверненні не визнаний демократичними державами президент зазначає, що український народ пройшов довгий і тернистий шлях до набуття власної державності, а також висловив сподівання на подальшу співпрацю України із Білоруссю.

«І в сучасних складних умовах, коли панують глобальна недовіра, конкуренція та протистояння, я хочу висловити впевненість, що мудрість, розсудливість і передбачливість, притаманні українському народу, допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємоповагу, підтримку та високий рівень співпраці», – процитувала політика пресслужба.

Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією став парад: його провели на Хрещатику, а також в Одесі. У Львові втретє відбувсч Марш Нескорених.

У параді в столиці взяли участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Президент Володимир Зеленський на Майдані виголосив важливу промову. Він зокрема анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

Читайте також: