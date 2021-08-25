«Північний поток-2». Кремль прокоментував програш справи у німецькому суді

За його словами прессекретаря президента РФ Дмитро Пєскова, компанія повинна сама визначати подальші кроки

Пєсков: «Компанія сама повинна приймати рішення про подальші дії»

Компанія Nord Stream 2 AG програла в суді справу про звільнення «Північного потоку – 2» від вимог газової директиви ЄС. У Кремлі назвали цю справу корпоративним питанням. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За його словами, компанія повинна сама визначати подальші кроки. «Скоріше це корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна приймати рішення про подальші дії», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

Нагадаємо, на думку експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, через «Північний потік – 2» і махінації з цінами на газ «Газпром» за останні три місяці викачав з кишень німецьких, польських та всіх європейських платників податків $6 млрд.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва використовує газопровід «Північний потік – 2» і як його застосування може відбитися на українцях.

До слова, Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».