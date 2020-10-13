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    У Мінську тривають протести: демонстранти блокують дороги, чутні постріли

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    Білоруси шикуються в ланцюги солідарності і перекривають дороги - У Мінську тривають протести: демонстранти блокують дороги, чутні постріли
    Білоруси шикуються в ланцюги солідарності і перекривають дороги
    Фото: Tut.by

    Силовики розганяють протестувальників світлошумовими гранатами

    В Мінську після силового розгону «Маршу пенсіонерів» протестувальники палять покришки і будують барикади. Також в різних районах люди шикуються в ланцюги солідарності і перекривають дороги.

    Про це повідомляють білоруські ЗМІ у Telegram.

    Зазначається, що районі Кам'яної гірки дорогу завалили пластиковими блоками, проте силовики розібрали барикаду і розігнали протестувальників світлошумовими гранатами.

    Повідомляється також про звуки, схожі на постріли.

    «Вантажівки та бусики з ОМОНом хаотично переміщаються по всьому місту, намагаючись розганяти і хапати людей. Чути стрілянину, вибухають світлошумові гранати. Щойно колони карателів їдуть, люди відразу ж збираються знову», – йдеться повідомленні.

    Як відомо, у понеділок під час другого антиурядового «Маршу пенсіонерів» білоруські силовики застосували проти його учасників сльозогінний газ і петарди.

    До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

    Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю. 

    Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Як відомо, на вихідні на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

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