У Мінську тривають протести: демонстранти блокують дороги, чутні постріли



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Білоруси шикуються в ланцюги солідарності і перекривають дороги Фото: Tut.by

Силовики розганяють протестувальників світлошумовими гранатами

В Мінську після силового розгону «Маршу пенсіонерів» протестувальники палять покришки і будують барикади. Також в різних районах люди шикуються в ланцюги солідарності і перекривають дороги.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ у Telegram.

Зазначається, що районі Кам'яної гірки дорогу завалили пластиковими блоками, проте силовики розібрали барикаду і розігнали протестувальників світлошумовими гранатами.

Повідомляється також про звуки, схожі на постріли.

«Вантажівки та бусики з ОМОНом хаотично переміщаються по всьому місту, намагаючись розганяти і хапати людей. Чути стрілянину, вибухають світлошумові гранати. Щойно колони карателів їдуть, люди відразу ж збираються знову», – йдеться повідомленні.

Як відомо, у понеділок під час другого антиурядового «Маршу пенсіонерів» білоруські силовики застосували проти його учасників сльозогінний газ і петарди.

До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.

Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Як відомо, на вихідні на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.