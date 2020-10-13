У Мінську тривають протести: демонстранти блокують дороги, чутні постріли
Силовики розганяють протестувальників світлошумовими гранатами
В Мінську після силового розгону «Маршу пенсіонерів» протестувальники палять покришки і будують барикади. Також в різних районах люди шикуються в ланцюги солідарності і перекривають дороги.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ у Telegram.
Зазначається, що районі Кам'яної гірки дорогу завалили пластиковими блоками, проте силовики розібрали барикаду і розігнали протестувальників світлошумовими гранатами.
Повідомляється також про звуки, схожі на постріли.
«Вантажівки та бусики з ОМОНом хаотично переміщаються по всьому місту, намагаючись розганяти і хапати людей. Чути стрілянину, вибухають світлошумові гранати. Щойно колони карателів їдуть, люди відразу ж збираються знову», – йдеться повідомленні.
Як відомо, у понеділок під час другого антиурядового «Маршу пенсіонерів» білоруські силовики застосували проти його учасників сльозогінний газ і петарди.
До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників
Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.
Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Як відомо, на вихідні на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.