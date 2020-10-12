Майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту
Правозахисники опублікували список імен
Білоруський правозахисний центр «Весна» повідомив про 586 затриманих в ході нічних протестів у країні. Відповідний список опублікований на сайті організації.
Найбільше затримали протестувальників в Мінську. Також затримані жителі Бреста, Бобруйська, Вітебська, Гомеля, Гродно, Жлобина, Могильова, Молодечно.
Нагадаємо, що на протестах у Мінську почалися затримання журналістів.
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.