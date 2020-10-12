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    Майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту

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    У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів - Майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту
    У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів

    Правозахисники опублікували список імен

    Білоруський правозахисний центр «Весна» повідомив про 586 затриманих в ході нічних протестів у країні. Відповідний список опублікований на сайті організації.

    Найбільше затримали протестувальників в Мінську. Також затримані жителі Бреста, Бобруйська, Вітебська, Гомеля, Гродно, Жлобина, Могильова, Молодечно.

    Нагадаємо, що на протестах у Мінську почалися затримання журналістів.

    У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні й порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.


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