Майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту



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У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів

Правозахисники опублікували список імен

Білоруський правозахисний центр «Весна» повідомив про 586 затриманих в ході нічних протестів у країні. Відповідний список опублікований на сайті організації.

Найбільше затримали протестувальників в Мінську. Також затримані жителі Бреста, Бобруйська, Вітебська, Гомеля, Гродно, Жлобина, Могильова, Молодечно.

Нагадаємо, що на протестах у Мінську почалися затримання журналістів.

У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні й порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.



