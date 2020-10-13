«Марш пенсіонерів» у Мінську: силовики застосували сльозогінний газ і петарди



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У Мінську пройшов другий антиурядовий «Марш пенсіонерів»

Пенсіонери кричали силовикам «Фашисти!»

У понеділок під час другого антиурядового «Маршу пенсіонерів» білоруські силовики застосували проти його учасників сльозогінний газ і петарди.

Про це повідомляє «Радыё Свабода».

Зазначається, що сьогодні пенсіонери знову зібралися на площі Незалежності біля Червоного костьолу, а потім рушили по проспекту. Скандуючи «Це наше місто», «Йди!», «Віримо, можемо, переможемо», «Лукашенко в автозак!», «Сам ти щур!» та інші гасла, вони рушили головним проспектом столиці. Водії вітали їх сигналами.

Протестувальники дійшли до площі Якуба Коласа – кінцевої точки маршу. Біля пам'ятника Коласу учасники маршу залишили квіти і плакати.

Станцію метро «Площа Якуба Коласа» зачинили. Проспект перекрили, люди не знали, як дістатися додому. Учасники акції рушили далі по проспекту.

Незабаром до учасників маршу під'їхали силовики на автобусах. Пенсіонери накинулися на них з криками «Фашисти!».

Силовики застосували проти пенсіонерів петарди і сльозогінний газ. До місця події виїжджала машина швидкої допомоги.

До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.

Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Як відомо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.