На протестах у Мінську почалися затримання журналістів



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На проспекті Переможців силовики затримали чотирьох журналістів Фото Tut.by

В центрі міста правоохоронці оглядають рюкзаки, після огляду деяких затримують

Перед початком акції «Марш гордості в білоруській столиці почали затримувати людей.

Про це йдеться в повідомленні Tut.by.

Так, на проспекті Переможців силовики затримали чотирьох журналістів. Це представники видань БелаПАН, «Нового Часу», ТАСС. Їх везуть до Жовтневого РУВД «для перевірки документів».

Біля стели в центрі міста правоохоронці оглядають рюкзаки, після огляду деяких затримують.

Також затримання проходять біля кінотеатру «Москва».

«До чоловіка, що їхав на велосипеді, підбігли омонівці, зіштовхнули його з велосипеда і затримали. Його відвели в мікроавтобус, велосипед віднесли туди ж», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в Мінську закрито п’ять станцій метро «Купаловська», «Жовтнева», «Немиті», «Площа Перемоги» та «Площа Леніна».

У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні й порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.