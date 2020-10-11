На протестах у Мінську почалися затримання журналістів
В центрі міста правоохоронці оглядають рюкзаки, після огляду деяких затримують
Перед початком акції «Марш гордості в білоруській столиці почали затримувати людей.
Про це йдеться в повідомленні Tut.by.
Так, на проспекті Переможців силовики затримали чотирьох журналістів. Це представники видань БелаПАН, «Нового Часу», ТАСС. Їх везуть до Жовтневого РУВД «для перевірки документів».
Біля стели в центрі міста правоохоронці оглядають рюкзаки, після огляду деяких затримують.
Також затримання проходять біля кінотеатру «Москва».
«До чоловіка, що їхав на велосипеді, підбігли омонівці, зіштовхнули його з велосипеда і затримали. Його відвели в мікроавтобус, велосипед віднесли туди ж», – йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що в Мінську закрито п’ять станцій метро «Купаловська», «Жовтнева», «Немиті», «Площа Перемоги» та «Площа Леніна».
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.