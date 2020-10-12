У Білорусі за громадянську позицію затримали на 10 діб відому спортсменку



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Марія Шакуро постраждала через погляди Світлина - Марія Андерсон

Марія Шакуро підписала петицію з вимогою провести чесні вибори і припинити насилля

У Мінську 11 жовтня затримали капітана збірної Білорусі з реґбі Марію Шакуро.

Її засудили на 10 діб арешту і відвезли з Партизанського РУВС на Окрестині.

Марія Шакуро – капітан збірної Білорусі з реґбі і команди «Громадяночка», бронзова призерка чемпіонату Європи з пляжного регбі 2017 року. Шакуро – одна зі спортсменок, яка підписала петицію з вимогою до влади, в якій йдеться про необхідність проведення нових чесних виборів і засуджується насильство.

Білоруські реґбісти не цураються громадянської позиції

Нагадаємо, 30 вересня баскетболістку Олену Левченко затримали в Національному аеропорту Мінська і заарештували на 15 діб за участь у несанкціонованому масовому заході.