МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників



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У Білорусі силовики зможуть використовувати бойову зброю та спецзасоби для розгону протестувальників

Силовики вважають, що протести в Білорусі стають «все більш організованим та вкрай радикальними»

Міністерство внутрішніх справ Білорусі готове застосовувати бойову зброю проти демонстрантів, оскільки протести в країні «стали організованими та вкрай радикальними». Крім цього, силовики будуть застосовувати спецзасоби для придушення мітингів.

Відповідний коментар заступника глави МВС Білорусі Геннадія Казакевича розміщений в Telegram-каналі прессекретаря відомства.

Він вважає, що протести в Білорусі поступово «затихають» за масовістю та територією, але стають «все більш організованим та вкрай радикальними».

«Приклад цього ㅡ протестні акції у минулу неділю. Ще вдень і ввечері це були камені, пляшки, ножі та заточки, що летіли, а вже вночі ㅡ барикади та палаючі покришки. Нічого спільного з цивільним протестом це не має», ㅡ заявив Козакевич, не згадавши ні слова про застосування силовиками спецзасобів проти мирних демонстрантів.

Протестувальників у Білорусі глава МВС назвав «групами бойовиків, радикалами, анархістами та футбольними фанатами».

«Від імені Міністерства внутрішніх справ заявляю: ми не підемо з вулиць і забезпечимо порядок в країні» ㅡ наголосив Геннадій Козакевич.

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Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту.

Найбільше затримали протестувальників в Мінську. Також затримані жителі Бреста, Бобруйська, Вітебська, Гомеля, Гродно, Жлобина, Могильова, Молодечно.

Також на протестах у Мінську почалися затримання журналістів.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.



