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    МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

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    <span>У Білорусі силовики зможуть використовувати бойову зброю та спецзасоби для розгону протестувальників</span> - МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників
    У Білорусі силовики зможуть використовувати бойову зброю та спецзасоби для розгону протестувальників

    Силовики вважають, що протести в Білорусі стають «все більш організованим та вкрай радикальними»

    Міністерство внутрішніх справ Білорусі готове застосовувати бойову зброю проти демонстрантів, оскільки протести в країні «стали організованими та вкрай радикальними». Крім цього, силовики будуть застосовувати спецзасоби для придушення мітингів.

    Відповідний коментар заступника глави МВС Білорусі Геннадія Казакевича розміщений в Telegram-каналі прессекретаря відомства.

    Він вважає, що протести в Білорусі поступово «затихають» за масовістю та територією, але стають «все більш організованим та вкрай радикальними».

    «Приклад цього ㅡ протестні акції у минулу неділю. Ще вдень і ввечері це були камені, пляшки, ножі та заточки, що летіли, а вже вночі ㅡ барикади та палаючі покришки. Нічого спільного з цивільним протестом це не має», ㅡ заявив Козакевич, не згадавши ні слова про застосування силовиками спецзасобів проти мирних демонстрантів.

    Протестувальників у Білорусі глава МВС назвав «групами бойовиків, радикалами, анархістами та футбольними фанатами».

    «Від імені Міністерства внутрішніх справ заявляю: ми не підемо з вулиць і забезпечимо порядок в країні» ㅡ наголосив Геннадій Козакевич.

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    Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту

    Найбільше затримали протестувальників в Мінську. Також затримані жителі Бреста, Бобруйська, Вітебська, Гомеля, Гродно, Жлобина, Могильова, Молодечно.

    Також на протестах у Мінську почалися затримання журналістів.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.


    Білорусь МВС зброя обстріл протест
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