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    ЄС допускає включення Лукашенка до санкційного списку

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    Невизнаний президент Білорусі Олександр&nbsp;Лукашенко - ЄС допускає включення Лукашенка до санкційного списку
    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко

    У Євросоюзі не бачать у Лукашенка бажання розпочати переговори

    Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни Європейського Союзу не бачать в Олександра Лукашенка прагнення до діалогу з політичними опонентами в Білорусі, тому Лукашенко може потрапити до санкційного списку.

    Про це Боррель заявив під час пресконференції за підсумками переговорів очільників МЗС країн ЄС.

    «Ми не бачимо абсолютно жодного бажання з його боку розпочати переговори», – зауважив Боррель.

    Так, за його словами, з цієї причини Лукашенко, як очікується, потрапить до списку осіб, на яких поширюватимуться санкції Європейського Союзу.

    «Учора ми бачили знову непропорційне використання сили проти демонстрантів. І немає жодних переговорів», – зауважив голова європейської дипломатії.

    До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

    Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю. 

    Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Як відомо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

    Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

    Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

    Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

    Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.

    Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко політика президент
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