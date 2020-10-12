ЄС допускає включення Лукашенка до санкційного списку



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Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко

У Євросоюзі не бачать у Лукашенка бажання розпочати переговори

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни Європейського Союзу не бачать в Олександра Лукашенка прагнення до діалогу з політичними опонентами в Білорусі, тому Лукашенко може потрапити до санкційного списку.

Про це Боррель заявив під час пресконференції за підсумками переговорів очільників МЗС країн ЄС.

«Ми не бачимо абсолютно жодного бажання з його боку розпочати переговори», – зауважив Боррель.

Так, за його словами, з цієї причини Лукашенко, як очікується, потрапить до списку осіб, на яких поширюватимуться санкції Європейського Союзу.

«Учора ми бачили знову непропорційне використання сили проти демонстрантів. І немає жодних переговорів», – зауважив голова європейської дипломатії.

До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.

Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Як відомо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.