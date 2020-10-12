ЄС допускає включення Лукашенка до санкційного списку
У Євросоюзі не бачать у Лукашенка бажання розпочати переговори
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни Європейського Союзу не бачать в Олександра Лукашенка прагнення до діалогу з політичними опонентами в Білорусі, тому Лукашенко може потрапити до санкційного списку.
Про це Боррель заявив під час пресконференції за підсумками переговорів очільників МЗС країн ЄС.
«Ми не бачимо абсолютно жодного бажання з його боку розпочати переговори», – зауважив Боррель.
Так, за його словами, з цієї причини Лукашенко, як очікується, потрапить до списку осіб, на яких поширюватимуться санкції Європейського Союзу.
«Учора ми бачили знову непропорційне використання сили проти демонстрантів. І немає жодних переговорів», – зауважив голова європейської дипломатії.
До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників
Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.
Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Як відомо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.
Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.
Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.
Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.
Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.