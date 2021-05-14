У Мінсоцполітики розповіли, як переоформити субсидії

На переоформлення громадянам дали 5 місяців

У зв'язку з ухваленими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців. Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

При цьому міністерство закликає не створювати масових скупчень у місцях подачі документів, оскільки субсидія всім домогосподарствам, які подали заявки в травні-вересні 2021 року, призначена з травня 2021 року.

«Просимо усіх, хто потребує підтримки держави, не піддаватися панічним настроям, не створювати масових скупчень, адже житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у будь-який місяць з травня до вересня 2021 р., буде нарахована починаючи з травня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики нагадали, що звернутися за оформленням субсидії можна через уповноважених осіб територіальних громад і ЦНАП, у структурні підрозділи з питань соцзахисту райдержадміністрацій або виконавчих органів міських рад, а також надіслати заповнені бланки поштою на адресу органу соцзахисту або оформити субсидію через електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного вебсайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, із 1 травня в Україні набули чинності нові правила надання субсидій населенню на оплату комунальних послуг. Одним з основних нововведень стала ліквідація спеціальних комісій, які приймали рішення про субсидії в окремих випадках.