Субсидії оформлятимуть швидше і без спецкомісій – Мінсоцполітики

Питання щодо субсидії управління соціального захисту розглядатиме протягом 10 днів

Із 1 травня в Україні набули чинності нові правила надання субсидій населенню на оплату комунальних послуг. Одним з основних нововведень стала ліквідація спеціальних комісій, які приймали рішення про субсидії в окремих випадках. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко детальніше прокоментував зміни в коментарі UBR.ua.

«Комісії раніше були при райдержадміністраціях. А де тепер ці адміністрації після адміністративної реформи? З 500 Залишилося 120. Про яку об’єктивність комісій можна говорити? А доступ до них тепер який? 100 км. Ми ці рішення просто перевели в стандартні умови призначення», – сказав Музиченко.

Зі слів заступника міністра, тепер людині достатньо надати документи, які підтверджують його право на субсидію.

«Якщо вам за площу понад норму субсидія покладена за статусом, то навіщо комісія? Ці два випадки (про тимчасово не проживають і за площею понад норму) – 90% комісійних справ. Якщо у вас розділені особисті рахунки, то що там перевіряє комісія? Те, що дійсно вони розділені?», – пояснив він.

З цієї причини такими справами тепер буде займатися управління соціального захисту, грунтуючись на підтверджуючих документах, і замість місяця розгляд буде йти всього 10 днів.

«Якщо у вас дочка живе в іншому місті, то ви ж можете це показати. Надати довідку з місця роботи, з місця, де вона орендує житло. Той же договір оренди. На крайній випадок підтвердити актом обстеження матеріально-побутових умов. У контексті підтвердження нічого не змінилося», — резюмував Музиченко.

Нагадаємо, з 1 травня відбувається перерахунок субсидій для всіх українців, які отримують допомогу на оплату комуналки. Субсидій позбавлятимуть у разі покупки на суму 50 тисяч гривень.

Також субсидію будуть відбирати за наявність банківського депозиту на суму понад 56 тис. грн (понад 25 прожиткових мінімумів). Позбавити субсидії можуть за поїздки за кордон.

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