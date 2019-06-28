У Мін’юсті поскаржились на нотаріусів, які не хочуть оформлювати спадщину



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Заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська. Фото: Главком

«У Києві сидить половина нотаріусів країни, а спадщину оформити нема кому», - скаржиться заступниця міністра юстиції

Заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» визнала існування проблем з оформленням спадщини.

Садовська розповіла, чому ініціативи Мін’юсту щодо надання працівникам юстиції певних нотаріальних повноважень викликали супротив, який вилився масову акцію нотаріусів під Кабміном 25 лютого.

«Спочатку була ідея щодо уповноважених осіб, вона прозвучала у проєкті Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» (законопроєкт №9140, яким запроваджується поняття «уповноваженої особи органу юстиції», встановлюються необхідні вимоги для вчинення нотаріальних та реєстраційних дій, які користуються найбільшим попитом серед громадян, що проживають у селах, селищах, селищах міського типу та містах районного значення, - «Главком»)», - розповіла Садовська.

За її словами, аргументи Мін’юсту були прості та зрозумілі: у селах немає нотаріусів – і це зрозуміло, бо там немає на чому заробити.

«Разом із тим, у Києві, де сидить половина з п'яти тисяч нотаріусів країни, вони не беруться оформлювати спадщину, бо таке оформлення передбачає багато кропіткої паперової роботи. Міністерство юстиції мало на меті зробити так, щоб працівники територіальних управлінь юстицій мали право за спрощеною процедурою скласти нотаріальний екзамен саме у тих районах, де бракує приватних нотаріусів», - пояснила заступниця міністра.

Законопроєкт не підтримали у Верховній Раді, а нотаріат обурився, мовляв, Міністерство юстиції створює квазінотаріат, резюмувала Садовська.

Нагадаємо, 20 червня президент Володимир Зеленський скасував 161 указ, серед яких скасовання мінімального розміру оплати послуг нотаріусів.