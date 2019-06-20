Зеленський скасував 161 указ. Мендель пояснила, що це означає для бізнесу



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За словами Мендель, Зеленським, зокрема, скасовано мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що глава держави 20 червня «скасував низку вимог, які заважали бізнесу працювати, це 161 указ».

Про це Мендель написала у Facebook.

«Дерегуляція і створення сприятливих умов для ведення бізнесу є одним з пріоритетів команди президента. Сьогодні він скасував низку вимог, які заважали бізнесу працювати. Це 161 указ. Із ключового. Відсьогодні скасовано штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми за порушення касової дисципліни», - повідомила вона.

Також, за словами Мендель, скасовано мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів.

«Тепер нотаріусам можна буде платити менше 1% від вартості нерухомості. Ринок нотаріальних послуг є дуже конкурентним, а наявність такого «бонусу» його викривляла та призводила до виникнення «сірого» ринку, коли якась частина платежу повертається клієнтові «під столом». Вартість оформлення операцій з нерухомістю тепер знизиться!» - підкреслила прессекретарка президента України.

Повний список указів, які скасував Зеленський

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про реорганізацію Адміністрації президента в офіс глави держави.