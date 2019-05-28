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    Політика

    Мін’юст: 60% виборців в Україні становлять жінки

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    52% населення України та 60% виборців в Україні &ndash; жінки - Мін’юст: 60% виборців в Україні становлять жінки
    52% населення України та 60% виборців в Україні – жінки

    Міністр юстиції закликав парламент підтримати законопроект №1456, яким передбачено 30% виборчої квоти для жінок

    Жінки становлять 60% виборців в Україні, які заслуговують ширшого представництва на виборних посадах.

    Про це написав у Facebook міністр юстиції Павло Петренко.

    «52% населення України – жінки. 60% виборців – теж жінки. І вони заслуговують ширшого представництва на виборних посадах», - повідомив Петренко.

    Він закликав парламент підтримати законопроект №1456, яким передбачено 30% виборчої квоти для жінок.

    «Ми можемо пишатись, що у нинішньому скликанні Верховної Ради найвищий відсоток жінок за всю історію незалежності – 11,5%. Тим не менш, середній показник у світі – 23%. У скандинавських країнах, які традиційно очолюють рейтинги рівня життя у світі, – 40% і більше. Нам точно є куди зростати», - вважає міністр.

    Петренко наголосив, що гендерні квоти на виборах – це більше, ніж про розподіл місць в парламенті. На його думку,  «це про рівність прав та можливостей жінок та чоловіків».

    Міністр висловив упевненість, що у депутатів VIII скликання «вистачить політичної волі зробити ще один крок назустріч прогресивним змінам та справедливості».

    Раніше в ООН виступили на підтримку рівної участі жінок у дострокових виборах в Україні.

    Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

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