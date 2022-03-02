Харків: крилата ракета влучила у будівлю міськради

Через силу удару у міськраді повилітали вікна

Російські загарбники вкотре відкрили вогонь по Харкову. Цього разу росіяни завдали ракетного удару поруч з будівлею міської ради, повідомляє Telegram-канал Харківської міської ради.

«Вибуховий пристрій не потрапив до будівлі Харківської міської ради. Через силу удару у міськраді повилітали вікна. Постраждали офісні будинки навпроти», – пише пресслужба Харківської міської ради.

Трохи раніше окупанти розтрощили будівлю економічного факультету Університету імені Каразіна на вулиці Мироносицькій.

Раніше мер міста Ігор Терехов повідомив ЗМІ, що незважаючи на бомбардування, Харків живе і не збирається здаватися.

За його словами, ситуація у місті зараз складна, проте контрольована. Волонтери продовжують роздавати людям товари першої необхідності і забезпечувати тих, хто потребує, гарячим харчуванням. Також організовано доставку необхідних медикаментів до шпиталів та лікарень, які були безкоштовно надані фармацевтичними компаніями міста.

Цілодобово свою роботу виконують і комунальні служби, яким доводиться оперативно відновлювати котельні, трансформатори та трубопроводи, пошкоджені внаслідок обстрілу.

«Ворог б'є по житлових масивах. На жаль, є жертви серед мирного населення, є поранені. Ми бачимо глобальні руйнування. Це справжній геноцид українського народу. Але Харків не здається і триматиметься до переможного», – наголосив міський голова.

Нагадаємо, що унаслідок ракетного удару по облуправлінню поліції Харкова загинули чотири людини.

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