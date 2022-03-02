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    Енергетики ДТЕК Запорізької ТЕС приєдналися до оборони Енергодару від окупантів

    Енергетики ДТЕК Запорізької ТЕС приєдналися до оборони Енергодару від окупантів
    фото: facebook/ДТЕК Енерго

    Люди організували блокпост і перекрили під’їзди до міста

    Працівники ДТЕК Запорізька ТЕС долучилися до оборони Енергодару від російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.

    «Працівники ДТЕК Запорізька ТЕС приєдналися до оборони Енергодару. Енергетики разом з іншими захисниками міста стають на захист його мешканців», – повідомили в компанїі.

    Енергетики разом з місцевими жителями і працівниками АЕС організували блокпост і перекрили під’їзди до міста. По всьому Енергодару містяни запустили патрулі для підтримання правопорядку.

    «Для цього підприємство забезпечило спецодяг, станцією було надано речі для облаштування блок-постів. Енергетики беруть участь у патрулюванні міста, чергують на блок постах. Інші працівники зайняті збором їжі та теплих речей для захисників міста», – повідомили в компанії.

    Нагадаємо, Енергодар є містом-супутником найбільшої в Європі Запорізької АЕС. В місті також працює одна з найбільших в України теплових електростанцій – ДТЕК Запорізька ТЕС.

    Нагадаємо, ДТЕК за погодженням з ЗСУ відновив електропостачання для понад 10 тис. домівок на Київщині.

    Також, чи можна не платити за комуналку під час війни.

    Нагадаємо, всі ТЕС забезпечені вугіллям, на складах понад 500 тис. т – ДТЕК.

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    Теги: Запоріжжя ТЕС дороги війна ДТЕК Енергодар
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    Енергетики ДТЕК Запорізької ТЕС приєдналися до оборони Енергодару від окупантів