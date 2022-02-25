Порошенко закликав захід вести «пекельні» санкції проти Росії та Путіна

«Путін ніколи не захопить Україну, скільки б у нього не було солдатів» – Порошенко

Петро Порошенко в прямому ефірі американського телеканалу CNN закликав західних союзників застосувати проти Путіна пекельні санкції – зокрема, відключити Росію від системи SWIFT, а також заблокувати російські кораблі та літаки у міжнародних портах. Порошенко наголосив, що сьогодні Путін веде війну не проти України, а проти всього світу.

«Всі повинні зрозуміти, що Путін оголосив цю війну не Україні. Путін оголосив війну всьому світу, кожній людині, яка зараз дивиться CNN. І я думаю, що це також війна особисто проти президента Байдена. Єдиний гріх України в тому, що вона просто хоче бути вільною, хоче бути демократичною і хоче повернутися назад до європейської родини», – наголосив Порошенко.

«Ми сьогодні захистимо Україну і вистоїмо. Але в цій ситуації нам потрібна ваша допомога. Нам справді потрібні санкції, які зроблять Путіна слабшим і змусять його заплатити за свою абсолютно катастрофічну поведінку. Нам безперечно потрібні санкції SWIFT, тому що SWIFT зараз починає бути тим самим символом, що і Nord Stream 2. SWIFT — це символ нашої солідарності. Нам потрібно заблокувати російські кораблі та російські літаки у всіх портах ЄС та НАТО», – говорить Порошенко.

«Санкції і постачання зброї. Я хочу подякувати США, Великобританії за Джавеліни і NLAW. Я хочу повідомити вам, що в моєму батальйоні є і NLAW, і Джавеліни, і кожен постріл, зроблений по російському танку, був успішним та ефективним», – зазначає Петро Порошенко.

«Ми боремося за демократію та свободу проти російських агресорів. Без жодної причини Путін напав на нас. І найкраще, що ви можете зробити, це саме санкції, пекельні санкції. Це як пряме послання великих лідерів західного світу. Путін повинен почуватися як в пеклі. Це його майбутнє, і ваші санкції безумовно допомагають йому почуватися саме так. Я думаю, що Путін ніколи не захопить Україну, скільки б у нього не було солдатів, або скільки б у нього не було ракет, або скільки б у нього не було ядерної зброї. Ми українці – вільні люди з великим європейським майбутнім», – переконаний Порошенко.

Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням станом на обідню пору цього дня.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

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