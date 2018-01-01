У московському метро «деукраїнізували» фреску: реакція соцмереж

На станції «Київська» Арбатсько-Покровської лінії були відреставровані 24 малюнки, присвячені темі «возз'єднання України з Росією»

Ві інтернеті звернули увагу на дивно відреставровану фреску на станції московського метро, на якій зображені українці. На станції «Київська» Арбатсько-Покровської лінії були відреставровані 24 малюнки, присвячені темі «возз'єднання України з Росією». «У метро, на «Київській» поновили фрески: все б нічого,



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На станції «Київська» Арбатсько-Покровської лінії були відреставровані 24 малюнки, присвячені темі «возз'єднання України з Росією»

Ві інтернеті звернули увагу на дивно відреставровану фреску на станції московського метро, на якій зображені українці.

На станції «Київська» Арбатсько-Покровської лінії були відреставровані 24 малюнки, присвячені темі «возз'єднання України з Росією».

«У метро, на «Київській» поновили фрески: все б нічого, але, як зауважив Олег Кашин, українку попутно переробили на росіянку. На голові у дівчини, яка танцює, був вінок, а стала хустка. Бандерівці не пройдуть», - написав у соцмережах російський опозиціонер Дмитро Гудков.

Користувачі мережі помітили, що на одній із фресок українці поверх вінка намалювали хустку та надали її обличчю «ісламських» рис. Водночас на більшості інших панно українки залишилися з вінками.

Такі зміни коментатори поспішили назвати «деукраїнізацією» і запропонували перейменувати станцію у «КНДРівську».

«Як ще станцію не перейменували», «Такі ось у нас реставратори ... Була гарна дівчина ніби з «Катерини» Шевченка, а стала баба в хусточці», «Дурні. За це судити треба. Це ж пам'ятник. Реставратора посадити», - пишуть люди в коментарях.