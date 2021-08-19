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    У Москві помер ймовірний замовник підпалу угорського центру в Ужгороді

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    Мануель Оксенрайтер, 45-річний журналіст і колишній помічник депутата від партії &laquo;Альтернатива для Німеччини&raquo;, помер 18 серпня - У Москві помер ймовірний замовник підпалу угорського центру в Ужгороді
    Мануель Оксенрайтер, 45-річний журналіст і колишній помічник депутата від партії «Альтернатива для Німеччини», помер 18 серпня
    Фото: ТАСС

    Оксенрайтер переважно проживав у Москві після того, як прокуратура Берліна почала розслідування щодо нього

    У російській столиці Москві помер головний редактор ультраправого журналу Zuerst! Мануель Оксенрайтер, якого вважають ймовірним замовником підпалу офісу Спілки угорської культури в Ужгороді у 2018 році. Офіційна причина смерті – серцевий напад. Про смерть Охсенрайтера повідомив журналіст німецького видання Zeit Крістіан Фукс.


    Повідомляється, що 45-річний журналіст і колишній помічник депутата від партії «Альтернатива для Німеччини» помер 18 серпня. З 2019 року Оксенрайтер переважно проживав у Москві після того, як прокуратура Берліна почала розслідування щодо нього за підозрою в підбурюванні до підпалу угорського центру на Закарпатті.

    Також повідомляється, що він провів тиждень в комі після чергового серцевого нападу. У нього були проблеми зі здоров'ям після першого нападу в 2014 році.

    Нагадаємо, в січні 2019 року на суді в Польщі організатор підпалу Міхал Прокопович назвав Оксенрайтера замовником. За його словами, журналіст заплатив за напад 1 500 євро.

    У березні минулого року польський суд виніс вироки фігурантам – Прокопович отримав три роки в'язниці, виконавці поляки Адріан Марглевський і Томаш Шимковяк – 2 і 1 рік позбавлення волі.

    Метою нападу було представити підпал як акцію українських неонацистів – фасад будівлі треба було розписати їх символікою. Спроб нападу на Спілку угорської культури було дві, а після першої невдалої всі троє паліїв потрапили на камери відеоспостереження.

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    Теги: Росія прокуратура Німеччина Угорщина смерть напад Ужгород розслідування журналіст
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    У Москві помер ймовірний замовник підпалу угорського центру в Ужгороді