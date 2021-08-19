У Москві помер ймовірний замовник підпалу угорського центру в Ужгороді

Мануель Оксенрайтер, 45-річний журналіст і колишній помічник депутата від партії «Альтернатива для Німеччини», помер 18 серпня

Оксенрайтер переважно проживав у Москві після того, як прокуратура Берліна почала розслідування щодо нього

У російській столиці Москві помер головний редактор ультраправого журналу Zuerst! Мануель Оксенрайтер, якого вважають ймовірним замовником підпалу офісу Спілки угорської культури в Ужгороді у 2018 році. Офіційна причина смерті – серцевий напад. Про смерть Охсенрайтера повідомив журналіст німецького видання Zeit Крістіан Фукс.

Ein einflussreicher Publizist der Neuen Rechten ist tot. Manuel #Ochsenreiter (li.) ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Der AfD-nahe Chefredakteur des rechtsextremen "Zuerst!"-Magazins starb gestern in Moskau. Er war wegen Terrorfinanzierung angeklagt: https://t.co/f9M4lAkusb pic.twitter.com/Q6vKJK7t2p — Christian Fuchs (@ChristianFuchs_) August 19, 2021





Повідомляється, що 45-річний журналіст і колишній помічник депутата від партії «Альтернатива для Німеччини» помер 18 серпня. З 2019 року Оксенрайтер переважно проживав у Москві після того, як прокуратура Берліна почала розслідування щодо нього за підозрою в підбурюванні до підпалу угорського центру на Закарпатті.

Також повідомляється, що він провів тиждень в комі після чергового серцевого нападу. У нього були проблеми зі здоров'ям після першого нападу в 2014 році.

Нагадаємо, в січні 2019 року на суді в Польщі організатор підпалу Міхал Прокопович назвав Оксенрайтера замовником. За його словами, журналіст заплатив за напад 1 500 євро.

У березні минулого року польський суд виніс вироки фігурантам – Прокопович отримав три роки в'язниці, виконавці поляки Адріан Марглевський і Томаш Шимковяк – 2 і 1 рік позбавлення волі.

Метою нападу було представити підпал як акцію українських неонацистів – фасад будівлі треба було розписати їх символікою. Спроб нападу на Спілку угорської культури було дві, а після першої невдалої всі троє паліїв потрапили на камери відеоспостереження.



