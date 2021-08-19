Силовики прийшли з обшуками до мера Запоріжжя

Правоохоронці прийшли з обшуками до чиновників мерії Запоріжжя

Обшуки проводять безпосередньо в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах голови та радників

Сьогодні у Запорізькій міській раді відбуваються оперативно-слідчі дії. Про повідомив відділ комунікації головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Обшуки проводяться безпосередньо в приміщенні Запорізької міської ради, зокрема у кабінетах мера Володимира Буряка та його радників, районних адміністраціях, комунальних закладах, а також в салоні краси «Персона», який належить Наталі Зайченко.

Фото: Депо.Запоріжжя

«На теперішній час слідчі слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках відкритого кримінального провадження за статті 191 Кримінального кодексу України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Триває досудове розслідування», – повідомила речник головного управління Національної поліції у Запорізькій області Олена Лебединська.

Скільки посадових осіб та хто саме є фігурантами кримінального провадження, у поліції наразі не розголошують.

У мерії Запоріжжя інформацію щодо обшуків поки не коментували, обіцяють надати офіційні коментарі згодом.

Нагадаємо, наприкінці липня мер Запоріжжя Буряк просив парламент розпустити міську раду. Таку необхідність Буряк мотивує тим, що міськрада вже тривалий період часу не збирається на сесійні засідання та не виконує свою функцію.

У Запоріжжі 10 серпня відбувається сесія міської ради, чия робота була заблокована близько півтора місяця через конфлікт довкола звільнення міським головою Запоріжжя секретаря міської ради.