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    Біля кордону з Румунією застрелили прикордонника

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    Обставини смерті прикордонника будуть з'ясовувать правоохоронці - Біля кордону з Румунією застрелили прикордонника
    Обставини смерті прикордонника будуть з'ясовувать правоохоронці
    Фото: wikipedia.org

    Тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні

    Сьогодні біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника. Відкрито кримінальне провадження, триває слідство. Про це сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко в коментарі «РБК-Україна».

    Тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні.

    «Так, сталась неприємна ситуація. Знайшли тіло прикордонника. Тривають слідчі дії», –повідомив речник Чернівецького прикордонного загону.

    Загиблому було 24 роки. Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронці.

    Нагадаємо, двох співробітників Служби безпеки України затримано за напад на співробітників Держприкордонслужби .

    Раніше стало відомо, що на українсько-російській ділянці державного кордону вночі, 18 липня, троє невідомих здійснили напад на прикордонний наряд під час якого двом прикордонникам завдали тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю, яку вони згодом залишили поблизу місця пригоди.

    До слова, закарпатець тікав від прикордонників, бо «хотів перевірити, як солдатики бігають».

    Теги: прикордонники Румунія вбивство напад
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    Біля кордону з Румунією застрелили прикордонника