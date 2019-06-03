У Москві поновилися слідчі дії за участю захоплених РФ українських моряків



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Захоплений росіянами український моряк Юрій Будзило Фото: ТАСС

Слідчі проводять ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з раніше призначеними і виконаними експертизами

У російській столиці Москві 3 червня поновилися слідчі дії за участю українських моряків, захоплених ФСБ Росії в листопаді 2018 року біля берегів анексованого Криму.

Про це повідомив у Facebook російський адвокат Микола Полозов.

«Слідчі проводять ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з раніше призначеними і виконаними експертизами. Упродовж сьогоднішнього дня слідчі дії проводяться щодо Михайла Власюка і Юрія Будзила», – написав Полозов.

Він підкреслив, що до надання звіту Міжнародного трибуналу ООН з морського права, звільнення захоплених українських кораблів і 24 членів їх екіпажів, російській владі залишилося 22 дні.

Нагадаємо, МЗС України вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків.

Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

Натомість позиція Кремля - долю українських моряків має вирішити російський суд.

27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків