У Москві затримали учасниць Pussy Riot за прапор ЛГБТ на адміністрації Путіна



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Офіційної заяви правоохоронних органів про причину затримань наразі немає.

Учасниць Pussy Riot затримали після того, як днем раніше вони влаштували акцію проти державної гомофобії до дня народження Путіна

У столиці Росії Москві 8 жовтня затримали учасниць групи Pussy Riot Вероніку Нікульшину та Марію Альохіну. Про це повідомив правозахисний портал «ОВД-Инфо» і телеканал «Дождь».

Зазначається, що телеканал опублікував відео, як поліцейські тягнуть Альохіну в автозак.

Учасниць Pussy Riot затримали після того, як днем раніше вони влаштували акцію проти державної гомофобії до дня народження Путіна 7 жовтня.

«Активісти вивісили райдужні прапори на будівлях ФСБ, адміністрації президента, Верховного суду, одного з відділень внутрішніх справ і Міністерства культури. Вони закликали розслідувати вбивства і викрадення геїв, лесбійок, транссексуалів і квір-людей у Чечні, припинити переслідування активістів та організацій, що допомагають ЛГБТК-спільноті, легалізувати одностатеві партнерства, а також скасувати чинний закон «про пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх», – повідомляють росЗМІ.

Також під час акції біля будівлі ФСБ був затриманий кореспондент Радіо Свобода Артем Радигін, що виконував редакційне завдання. Після акції були також затримані двоє учасників – Василь Андріанов і Єлизавета Дідеріх.

Офіційної заяви правоохоронних органів про причину затримань наразі немає.