У МОЗ назвали кількість зафіксованих в Україні випадків зараження Covid-19



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У Чернівецькій області виявлено 10 випадків, один з них – летальний, Київська область – троє хворих, Житомирська – один летальний випадок

В Україні за добу не зросла кількість випадків захворювання на коронавірус Covid-19

Станом на вечір середи, 18 березня, в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що у Чернівецькій області виявлено 10 випадків, один з них – летальний, Київська область – троє хворих, Житомирська – один летальний випадок.

«МОЗ наголошує, всі обмежувальні заходи спрямовані на захист безпеки та здоров’я українців. Просимо не ставитися до карантину легковажно, не нехтувати встановленими протиепідемічними правилами та засобами індивідуального захисту. Залишайтеся вдома. Самоізоляція є найефективнішим способом убезпечити себе», - резюмується у повідомленні.

Як відомо, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно було підтверджено 14 випадків Covid-19, із них два летальні. Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Також міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.