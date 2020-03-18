Ірена Карпа про карантин у Парижі: в супермаркетах бракує того ж, що і в Україні



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Ірена Карпа вигулює свою собаку під час карантину

«Бухлішко в супермаркетах Парижа ще є», – Ірена Карпа

Українська письменниця Ірена Карпа, яка вже давно живе в Парижі разом із дітьми та чоловіком, розповіла, як у місті переживають карантин.

Письменниця каже, що люди у Парижі трохи нарешті перелякалися – переходять на інший бік вулиці, побачивши іншого перехожого, – пише видання jetsetter.

«Вийти з дому можна, тільки якщо тобі потрібно за продуктами, в аптеку чи в лікарню, перемістити дітей (розлучені батьки, як у моєму випадку), вигуляти пса», – розповіла Карпа і додала, що у цих обставинах порятунком є її собака Ная.

Про те, як поводяться парижани у час карантину, Карпа зазначила таке: «Поки одні масово тікали з Парижа (переповнені вокзали, спустошені рент-а-кари, на дорозі пробки майже як на виїзд на літні канікули), інші просто знищували запаси бухлішка і бачилися з усіма друзями, з якими не встигли побачитися за рік. До речі, бухлішко в супермаркетах ще є».

Письменниця сказала, що президент Макрон і прем’єр доволі ввічливо, але непрозоро пояснили, що люди самі винні в такому швидкому поширенні вірусу, бо грали безкінечно в «попригунью-стрикозу» і тусили до останнього.

Карпа зазначила, що супермаркетах бракує того ж, що і в Україні: туалетного паперу, борошна, макаронів, картоплі. «Тож я пішла купила собі доброго сиру, авокадо, тортільї, полуниць. Шампанського вдома є ще два ящики – саме тарилася для майстер-класів, які тепер довелося перенести», – розповіла письменниця.

А ще Карпа сказала, що бачила кілька машин із військовими, але в таку сонячну погоду, коли все почало цвісти, і до кінця їй не віриться, що все це реальність.

Письменниця розповіла, що родичі з Провансу їй пишуть, що вчотирьох тепер засіли вдома і мріють, як би одне одного не повбивати. А дім там із садом, терасою, басейном і кількома поверхами.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні. Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.