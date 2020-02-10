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    Економіка та фінанси

    Китай виділяє на боротьбу з коронавірусом понад $10 млрд

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    Гроші будуть також використовуватися для того, щоб в&nbsp;регіонах було достатньо коштів на&nbsp;предметну боротьбу з вірусом - Китай виділяє на боротьбу з коронавірусом понад $10 млрд
    Гроші будуть також використовуватися для того, щоб в регіонах було достатньо коштів на предметну боротьбу з вірусом

    Китай планує спрямувати кошти на те, щоб «громадяни могли дозволити собі діагностику і лікування»

    Китай виділить на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($ 10,26 млрд).

    Про це повідомляє міністерство фінансів КНР.

    Міністерство планує спрямувати кошти на те, щоб «громадяни могли дозволити собі діагностику і лікування».

    Гроші будуть також використовуватися для того, щоб в регіонах було достатньо коштів на предметну боротьбу з вірусом.

    Нагадаємо, 9 лютого у МЗС підтвердили випадок зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess.

    За даними на 9 лютого, кількість заражених коронавірусів в Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих.

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.

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