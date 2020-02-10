Китай виділяє на боротьбу з коронавірусом понад $10 млрд
Гроші будуть також використовуватися для того, щоб в регіонах було достатньо коштів на предметну боротьбу з вірусом
Китай планує спрямувати кошти на те, щоб «громадяни могли дозволити собі діагностику і лікування»
Китай виділить на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($ 10,26 млрд).
Про це повідомляє міністерство фінансів КНР.
Міністерство планує спрямувати кошти на те, щоб «громадяни могли дозволити собі діагностику і лікування».
Гроші будуть також використовуватися для того, щоб в регіонах було достатньо коштів на предметну боротьбу з вірусом.
Нагадаємо, 9 лютого у МЗС підтвердили випадок зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess.
За даними на 9 лютого, кількість заражених коронавірусів в Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих.
На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.
Читайте також: