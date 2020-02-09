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    Кількість жертв коронавірусу перевищила 800, заражено – 37 тисяч людей

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    8 лютого в китайській провінції Хубей було зафіксовано 2 тис. 147 нових випадків коронавірусної пневмонії - Кількість жертв коронавірусу перевищила 800, заражено – 37 тисяч людей
    8 лютого в китайській провінції Хубей було зафіксовано 2 тис. 147 нових випадків коронавірусної пневмонії

    На материковому Китаї епідемія забрала життя 803 людей, і ще двох– за межами країни

    Кількість смертей в центральній провінції Китаю Хубей від спалаху коронавірусу станом на 9 лютого становила 780, після того, як за день померла 81 людина.

    Про це пише Reuters.

    «З 00:00 до 24:00 8 лютого 2020 року в провінції Хубей було зафіксовано 2 тис. 147 нових випадків коронавірусної пневмонії, з яких 1 тис. 379 - в Ухані», - повідомляється на сайті регіональної комісії з питань охорони здоров'я.

    За даними South China Morning Post, на материковому Китаї епідемія забрала життя 803 людей, і ще двох– за межами країни.

    Загальна кількість зараження в провінції сягнула 27 тис. 100 осіб, на материковому Китаї – 36 тис. 693, у світі в цілому – 37 тис. 045 осіб.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.

    До слова, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.

    Як відомо, у світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні. В Україні випадків коронавірусу немає.

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