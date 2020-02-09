Кількість жертв коронавірусу перевищила 800, заражено – 37 тисяч людей



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8 лютого в китайській провінції Хубей було зафіксовано 2 тис. 147 нових випадків коронавірусної пневмонії

На материковому Китаї епідемія забрала життя 803 людей, і ще двох– за межами країни

Кількість смертей в центральній провінції Китаю Хубей від спалаху коронавірусу станом на 9 лютого становила 780, після того, як за день померла 81 людина.

Про це пише Reuters.

«З 00:00 до 24:00 8 лютого 2020 року в провінції Хубей було зафіксовано 2 тис. 147 нових випадків коронавірусної пневмонії, з яких 1 тис. 379 - в Ухані», - повідомляється на сайті регіональної комісії з питань охорони здоров'я.

За даними South China Morning Post, на материковому Китаї епідемія забрала життя 803 людей, і ще двох– за межами країни.

Загальна кількість зараження в провінції сягнула 27 тис. 100 осіб, на материковому Китаї – 36 тис. 693, у світі в цілому – 37 тис. 045 осіб.

Напередодні ЗМІ повідомили, що громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.

До слова, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.

Як відомо, у світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні. В Україні випадків коронавірусу немає.