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    Лікарні у регіонах отримають безоплатні ліки для пацієнтів із вірусним гепатитом С

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    Лікарні у регіонах отримають безоплатні ліки для пацієнтів із вірусним гепатитом С

    Уже найближчим часом понад 7 тис. пацієнтів із вірусним гепатитом C зможуть пройти інноваційний курс лікування безоплатно

    У регіони розвозять найбільшу за останні роки партію препаратів для хворих на вірусний гепатит C, закуплених за державний кошт. Про це повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров’я.

    Уже найближчим часом понад 7 тис. пацієнтів із вірусним гепатитом C зможуть пройти інноваційний курс лікування безоплатно.

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    Закуплені препарати — це новітні ліки прямої дії, що відповідають рекомендаціям Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування гепатиту C. Інноваційний курс лікування полягає в тому, що пацієнт просто приймає таблетки впродовж трьох місяців.

    У МОЗ зазначають, що препарати даклатасвір та софосбувір або велпатасвір універсальні, оскільки ефективно діють одразу на всі генотипи вірусу гепатиту С. Завдяки такому комбінованому підходу, організм краще та оперативніше реагує на терапію, тому лікування відбувається значно швидше та ефективніше. А ймовірність побічних ефектів — менша в рази, аніж під час прийому препаратів попереднього покоління.

    Ефективність курсу лікування доведена та сягає понад 90%. Завдяки закупівлям через міжнародну організацію — Програму розвитку ООН (ПРООН) — Україні вдалося отримати рекордно низьку ціну за курс лікування — $89.

    Нагадаємо, восени 2019 року МОЗ планує презентувати програму щодо гарантованих медичних послуг, що має замінити «псевдобезоплатну медицину».

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