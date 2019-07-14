На Україну насувається потужна магнітна буря



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Перед магнітною бурею вже вчора та сьогодні метеочутливі люди можуть страждати від погіршення самопочуття

Проте 16-го липня очікуються магнітні коливання, повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Як повідомлялось, магнітні бурі у липні очікуються дуже сильні. Фахівці відзначають, що кілька метеоударів будуть найпотужнішими за останні 10 років. Це позначиться на самопочутті навіть тих, хто зазвичай не схильний до геомагнітних коливань.

Найближча сильна магнітна буря накриє Землю вже в наступний понеділок, 16 липня. Однак погіршення самопочуття може спостерігатися з суботи, 13 липня.

Медики попереджають, що може з'явиться запаморочення, загальна апатія, сонливість, нудота, озноб, дратівливість. Тим, у кого є хронічні захворювання серцево-судинної системи – потрібно подбати про те, щоб під рукою були необхідні ліки.

Джерело: УНН