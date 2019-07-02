З чого починати лікування застуди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Застуда проявляється головним болем, підвищеною температурою, болями в суглобах тощо. Не кожен здатен розпізнати в симптомах інфекційне застудне захворювання або грип, тому у разі нездужання варто звернутися до лікаря. Особливо це стосується дітей і людей похилого віку, тому що у них великий ризик виникнення пневмонії або інших ускладнень.

Найбільш поширеними симптомами застуди є гарячка, риніт, кашель, біль у горлі. Щоб полегшити симптоми, у домашній аптечці має бути спрей від риніту, сироп або таблетки від кашлю, порошок для приготування гарячого напою, ліки від кашлю та застуди. Щоб зрозуміти, як лікувати застуду, потрібно проаналізувати симптоми.

Лихоманка

Медики не радять відразу приймати ліки від застуди та збивати підвищену температуру. Потрібно дати змогу організму побороти інфекцію. Але температура вища за 38 градусів, яка тримається протягом тривалого часу, може бути небезпечною. Тоді показані ліки від застуди, що містять парацетамол або ібупрофен. Останній не лише знижує температуру, а й має відчутний протибольовий ефект і протизапальну дію.

Кашель

Кашель — один із основних захисних механізмів. У такий спосіб організм реагує на перешкоду в дихальних шляхах — на слиз або сторонні предмети. Це один із найбільш поширених симптомів респіраторних захворювань.

Існує два типи кашлю:

Сухий – коли не утворюється слиз (подразнювальний кашель). Він дратує, вимотує і дітей, і дорослих, надзвичайно виснажливий. Полегшити стан допоможуть пом’якшувальні сиропи (наприклад, «Стоптусин», Гербіон сироп плюща).

Вологий – супроводжується утворенням мокроти. Найчастіше є наступним етапом після сухого кашлю. У цій фазі рекомендовані препарати від кашлю, які допомагають розріджувати слиз і виштовхувати його назовні (наприклад, АЦЦ порошок).

Причиною кашлю може бути:

респіраторна інфекція;

алергія;

вдихання стороннього предмета;

перебування в задимленому приміщенні.

Зазвичай кашель може посилюватися рано вранці та вночі.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Кашель триває більш ніж 7–10 днів.

Під час дихання чутно свистіння та інші сторонні звуки.

Кашель супроводжується лихоманкою або блювотою.

Кашель болісний або задушливий.

Кашель, що продовжується більше 4–6 тижнів — це привід відправитися в лікарню. Якщо стан пацієнта не поліпшується протягом тривалого часу, можливо, причиною є бактеріальна інфекція. Тоді призначають антибіотики від кашлю.

Від болю в горлі допоможуть жувальні пастилки, льодяники або спрей.

Нежить

Найчастіша реакція організму на переохолодження і застуду — риніт. Це запалення слизової оболонки носа, яке іноді поширюється в носові порожнини або вуха. Проявами риніту є закладений ніс і виділення з носових пазух. Якщо виділення прозорі — лікарі діагностують класичний риніт, який здебільшого не потребує лікування. Але якщо слиз набув жовтуватого, зеленого або коричневого кольору, це може бути проявленням бактеріальної інфекції.

Риніт може бути:

Гострим, якщо проявляється до двох тижнів;

Хронічний — може тривати протягом місяців.

Як лікувати риніт

Сьогодні випускається безліч препаратів для полегшення стану у разі закладеного носа. Вони можуть бути в вигляді крапель, спрею або гелю. Для найменших діточок медики рекомендують використовувати слизовий аспіратор до засобів, що полегшують дихання носом. Купання в теплій воді з додаванням евкаліптової олії допоможе розширити кровоносні судини та зменшити страждання, пов’язані з неможливістю вільно дихати носом.

В аптеках представлені:

Протинабрякові препарати («Отривін», «Називін»). Вони діють швидко й ефективно, але треба знати, що їх не рекомендовано використовувати понад 7 днів.

Морська вода, розчини солі («Риностоп Аква», «Аква Маріс», «Аквалор»). Можна використовувати протягом тривалого часу.

Рослинні препарати («Синупрет») виготовлені з натуральної рослинної сировини.

Щоб негода не стала причиною поганого самопочуття і не довелось приймати пігулки від грипу та застуди, варто проводити профілактику для підтримання природного захисту організму:

Дотримуватися правил здорового харчування: їсти багато овочів, фруктів і клітковини.

Одягатися за погодою.

Пити достатню кількість рідини.

Більше часу проводити на свіжому повітрі.

Забезпечувати організму регулярні помірні фізичні навантаження.

Вживати вітаміни.

Щоб полегшити стан хворого: