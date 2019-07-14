Супрун пояснила, як знизити ризики передчасної смерті



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В.о. глави МОЗ радить контролювати тиск, кількість солі та відмовитися від транжирів

Супрун наголошує на тому, що ліки для зниження тиску необхідно приймати не лише, коли погано

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що треба робити, аби знизити ризики передчасної смерті.

Про це вона заявила на своїй сторінці в Facebook.

За даними Супрун, для цього насамперед потрібно контролювати тиск та за потреби приймати ліки для його нормалізації. Вимірювання тиску допоможе вчасно виявити проблему та уникнути небажаних наслідків.

Вона наголошує на тому, що ліки для зниження тиску необхідно приймати не лише, коли погано.

Окрім того, для уникнення передчасної смерті рекомендується контролювати споживання солі. Для людини із нормальним станом здоров'я добова норма становить 6 г солі (1 чайна ложка), для дітей від 1 до 3 років - 2 г, для дітей від 4 до 6 років - 3 г, для дітей від 7 до 10 років - 5 г. Якщо перевищувати цю норму, то підвищиться ризик появи хвороб та підвищення тиску, що спричинить псування судин.

Аби не перевищувати добову норму, Супрун радить не вживати фастфуд, обирати продукти зі зниженим вмістом солі, замінювати сіль прянощами та пам'ятати, що морська сіль має таку ж поживну цінність, що і кухонна.

Також Супрун стверджує, що необхідно відмовитися від трансжирів, бо вони підвищують ризик атеросклерозу, хронічного запалення, ішемічної хвороби серця та ревматоїдного артриту.

Раніше Уляна Супрун розповіла українцям про шкідливість телебачення, оскільки перегляд телепередач для багатьох супроводжується тривалим відпочинком на дивані, який негативно впливає на здоров'я.