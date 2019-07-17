У Мумбаї рухнув будинок: загинули 14 осіб



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У Мумбаї обвалився 100-річний будинок

Всю ніч рятувальники і жителі району розкопували будинок вручну

Кількість загиблих під час обвалення 100-річного чотириповерхового будинку в індійському мегаполісі Мумбаї зросла до 14.

Як повідомляє в середу, 17 липня, телеканал NDTV, дев'ятьох осіб, в тому числі двох дітей, вдалося врятувати.

Будинок, розташований у провулку, забудованому старими будинками в Мумбайському районі Донгрі, обрушився у вівторок, 16 липня. Причиною, як вважають, стали потужні мусонні зливи, що підтопили багато районів міста.

Ситуація ускладнюється тим, що по вузьких провулках до місця обвалу будинку не змогла підійти важка техніка для рятувальних робіт.

Всю ніч рятувальники і жителі району розкопували будинок вручну. Люди сформували живий ланцюг, передаючи уламки один одному. Роботи на місці обвалення тривають.