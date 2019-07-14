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    У світі

    У Південній Азії через мусонні дощі загинули майже півсотні людей

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    В Непалі загинули не менше 27 осіб, у Бангладеш щонайменше 16, в індійському штаті Ассам - не менше шести - У Південній Азії через мусонні дощі загинули майже півсотні людей
    В Непалі загинули не менше 27 осіб, у Бангладеш щонайменше 16, в індійському штаті Ассам - не менше шести

    Сезон мусонів в Південній Азії зазвичай триває з червня по вересень

    В країнах Південної Азії через мусонні дощі, що спровокували сильні повені і зсуви, загинули щонайменше 49 осіб. У суботу, 13 липня, особливо сильно постраждали регіони Непалу, Бангладеш і північно-східної Індії, пише DW.

    Повідомляється, що в Непалі загинули не менше 27 осіб, у Бангладеш щонайменше 16, в індійському штаті Ассам - не менше шести. Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти, тисячі людей змушені покинути свої будинки і шукати притулку в безпечних регіонах.

    Крім цього, в Індії постраждав національний парк Казіранга, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Значна частина парку належить до басейну ріки Брахмапутри, рівень води в якій у днями постійно підвищувався.

    Сезон мусонів в Південній Азії зазвичай триває з червня по вересень. Щороку внаслідок повеней гинуть сотні людей.

    Раніше президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в Луїзіані через наближення урагану Баррі.

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