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    Економіка та фінанси

    Крадії газу на Закарпатті відшкодували збитки у 6,2 млн грн

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    Крадії газу на Закарпатті відшкодували збитки у 6,2 млн грн

    Найпоширеніші способи крадіжок газу на Закарпатті – несанкціоноване втручання в роботу лічильників, їхнє пошкодження або зривання пломб

    У 2019 році спеціалістами АТ «Закарпатгаз» виявлено майже 1200 випадків несанкціонованого відбору природного газу на Закарпатті. Це на 76 випадків більше, аніж у 2018 році. Загалом порушники сплатили суму у розмірі 6,2 млн грн.

    Переважна більшість порушень, а саме 993 випадки, здійснено побутовими споживачами, а 204 — непобутовими. Найпоширеніші з них – несанкціоноване втручання в роботу лічильників, їхнє пошкодження або зривання пломб.

    «Деякі споживачі навіть після припинення газопостачання намагаються незаконно користуватися газом. По-перше, такі дії тягнуть за собою серйозні штрафи та відповідальність перед законом. По-друге, самовільне втручання у роботу системи газопостачання — особливо небезпечне. Такі дії можуть призвести до ситуацій із летальними наслідками», — сказав технічний директор АТ «Закарпатгаз» Олександр Голуб.

    За словами технічного директора, після виявлення протиправних дій з боку споживачів спеціалісти підприємства складають акт про порушення і передають матеріали на розгляд відповідної комісії. Якщо комісія визначає суму завданих товариству збитків, а споживач відмовляється її сплачувати, — справу передають до суду. 

    газ Закарпаття штраф
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