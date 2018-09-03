У Нацраді розповіли, де поки що працюватиме аналогове мовлення



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Аналоговий сигнал залишиться на територіях з особливим режимом мовлення

Українське аналогове телебачення повністю збережене у Луганській і Донецькій областях, на межі з Кримом і з Російською Федерацією.

Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

«31 серпня на всій території України припинено використання аналогової технології передачі телевізійного сигналу на користь цифрового, супутникового і кабельного телебачення. Водночас в Луганській і Донецькій областях, на півдні Херсонської області - на межі з Кримом, на півночі Харківської, Чернігівської і Сумської областей - на межі з державою-агресором аналогове телебачення збережене повністю», - зазначив Костинський.

Також, за його словами, збережене аналогове мовлення програм UA: Суспільне мовлення (UA:Перший і регіональні філії НСТУ) та місцевих телеканалів, які ще не отримали цифрових ліцензій.

«Пропозиції щодо збереження аналогового телебачення на окремих територіях, які знаходяться під тиском аналогового телебачення держави-агресора, а також збереження аналогового сигналу Суспільного мовлення і місцевих мовників були завчасно подані до Кабінету міністрів України Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення», - уточнив посадовець.

При цьому Костинський наголосив, що збереження аналогу на прикордонні з РФ, в зоні проведення ООС і на межі з Кримом повністю відповідає стратегії з розбудови українського телерадіомовлення Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України.

Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, трансляція аналогового телебачення в Україні припинилася з 1 серпня у Києві та Кіровоградській області (включно з обласним центром - містом Кропивницький), а з 1 вересня перехід до цифрового мовлення відбувся й по всій території України.

Планувалося, що аналоговий сигнал залишиться на територіях з особливим режимом мовлення - у Донецькій та Луганській областях, на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині, а також на півдні Херсонської області, на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Також при переході ефірного мовлення від аналогового стандарту розповсюдження програм до цифрового DVB-T2 не мали відключатися Суспільне мовлення та місцеві регіональні телеканали, які не мають цифрової ліцензії.

30 серпня Сарненський районний суд Рівненської області виніс ухвалу, якою заборонив Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (Концерну РРТ) вчиняти будь-які дії, пов'язані з припиненням використання технології аналогового телебачення. Однак попри це, Концерн РРТ таки вимкнув аналогове мовлення.