У NASA показали відео змагань «розумного» дрона і професійного пілота

Все більше компаній розглядають дрони як інструмент доставки вантажів

Фахівці з Лабораторії реактивного руху NASA розробили «розумний» квадрокоптер і порівняли ефективність його алгоритмів з дроном, керованим професійним пілотом, в змаганні з подолання смуги перешкод на швидкість. Автономний дрон показав більший середній час проходження кола, але більш плавний хід і меншу амплітуду результатів,



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Все більше компаній розглядають дрони як інструмент доставки вантажів

Фахівці з Лабораторії реактивного руху NASA розробили «розумний» квадрокоптер і порівняли ефективність його алгоритмів з дроном, керованим професійним пілотом, в змаганні з подолання смуги перешкод на швидкість. Автономний дрон показав більший середній час проходження кола, але більш плавний хід і меншу амплітуду результатів, повідомляється в прес-релізі лабораторії.

Оскільки все більше компаній розглядають дрони як інструмент, наприклад, для спостереження або доставки вантажів, розробники вдосконалюють технології для цих завдань. Це стосується, в тому числі, технологій часткової або повної автоматизації управління. Оскільки дрони пересуваються на великій швидкості в різній обстановці, головною проблемою є алгоритми розпізнавання перешкод і маневрування для уникнення зіткнень. Також такі апарати повинні вміти орієнтуватися в просторі, спираючись на власні датчики, тому що сигнал GPS, який використовується в більшості сучасних дронів, може бути недоступний в приміщеннях або в зонах з радіолокаційними перешкодами.

Дослідники з Лабораторії реактивного руху NASA протягом двох років розробляли алгоритми для автономних дронів. Для перевірки ефективності розробники вирішили порівняти їх з навичками професійного пілота спортивних квадрокоптерів Кеннета Лу. Вони розробили і зібрали квадрокоптер власної конструкції, забезпечений камерою. NASA не розкриває технічних подробиць про сам дрон або його алгоритми управління, відзначаючи лише, що в ньому використовуються напрацювання платформи доповненої реальності Project Tango, розробленої в Google, а максимальна швидкість квадрокоптера становить близько 130 кілометрів на годину.

Для змагань NASA побудувала трасу з арками і стовпами, які дрони повинні були долати у визначеному порядку. За підсумками змагань середній час, за яке дрон пролітав одне коло, склало 13,9 секунди, тоді як пілотований дрон пролітав коло в середньому за 11,1 секунди. Розробники відзначають, що, незважаючи але більш повільне проходження траси, він пересувався більш плавно і його швидкість проходження кіл варіювалася не так сильно, як у пілотованого дрона. Варто відзначити, що, судячи по представленому NASA відео, автономний і пілотований дрон трохи розрізнялися по конструкції.

Джерело: N+1